Ce spune directorul Uber despre "ordonanta taximetristilor": Poate duce la disparitia acestui tip de serviciu, folosit de 2 milioane de romani

Managerul subsidiarei romanesti a acestei companii americane, Nicoleta Schroeder, sustine insa ca a solicitat retragerea ordonantei, in conditiile in care serviciile de transport alternativ n-ar trebui sa dispara, ci dimpotriva, sa coexiste - cel putin in orasele mari - cu cele de taxi si cu transportul in comun, in interesul romanilor.Supararea taximetristilor tine de faptul ca - sustin ei - statul le cere atestate pentru soferi si licente pentru trasee, in vreme ce companiilor de IT care intermediaza servicii de transport - cum e Uber, spre exemplu - si soferilor parteneri ai acestora le permite sa lucreze fara sa le pretinda nici macar un document. Si nu de ieri de azi, ci de vreo 3-4 ani, deja, de cand in Romania au aparut aceste servicii numite "ride-sharing".In plus, mai spun taximetristii, e problematic faptul ca o multime de soferi fara atestate au ajuns sa transporte persoane, in cine stie ce conditii...In consecinta, singura solutie pentru a rezolva problema, mai spun aceiasi taximetristi, este ordonanta de urgenta pe care au cerut-o deja insistent si care sa oblige Uber fie sa ofere, practic, servicii de taxi, fie sa dispara.In context, am invitat-o pe Nicoleta Schroeder, directorul general al Uber Romania, sa ne spuna mai multe despre acest serviciu de transport alternativ, dar si despre cum a fost reglementat ridesharing-ul in lume si care dintre solutiile identificate de administratiile din alte state s-ar potrivi la noi.Ce inseamna transport in regim de ridesharing si cum este el reglementat, in legislatia romaneasca?In Romania, nu exista inca un cadru care sa reglementeze serviciile de ridesharing ca pe o categorie distincta de servicii de transport, asa cum exista in alte tari (SUA, Estonia, Lituania, Portugalia, Finlanda) . Exista insa mai multe initiative legislative in acest sens (una dintre ele fiind deja adoptata de Senat, ca prima camera sesizata - n.red.).In aceste conditii, este fiscalizata activitatea Uber? Plateste compania taxe, impozite si contributii la stat pentru soferii sai?Serviciul Uber este 100% fiscalizat, fiecare suma este inregistrata electronic si fiecare cursa vine cu o factura fiscala pe care utilizatorii o pot descarca din contul lor.Soferii parteneri sunt co