Ce trebuie sa faca o companie inainte de a le acorda angajatilor o masina de serviciu

Desi au existat fluctuatii in ceea ce priveste frecventa cu care companiile acorda acest beneficiu, majoritatea firmelor vor avea intotdeauna nevoie de o flota de autoturisme, in special cele in care angajatii trebuie sa se deplaseze in timpul programului la clienti sau parteneri de afaceri.Motivele invocate de companiile care le ofera masini unora dintre angajati includ flexibilitatea si oportunitatea de a le acorda acestora mai multa libertate de alegere, sublinierea statutului fiecaruia in cadrul companiei, dar si cresterea retentiei celor talentati si atragerea in companie a unor oameni experimentati.Totusi, companiile care se gandesc sa investeasca intr-o flota de autoturisme trebuie sa ia in calcul cateva lucruri importante inainte:In mai multe state europene, masinile diesel sau pe benzina sunt tot mai putine. In schimb, au inceput sa fie extrem de populare masinile hibrid sau cele electrice, mai putin poluante, dar eficiente si mai putin costisitoare pe termen lung.In plus, s-a discutat inclusiv in Romania despre impunerea unor taxe mai mari pentru masinile din generatii mai vechi, pentru a reduce poluarea si pentru a incuraja oamenii sa se orienteze spre modele de autoturisme cu emisii reduse de noxe.In cazul unei companii, avantajul poate fi cu atat mai mare, cu cat costurile deplasarii cu o masina electrica sunt mult mai mici decat cele pe care le presupune o masina pe combustibil clasic.O flota de autoturisme inseamna si costuri aditionale si de intretinere anuala. In momentul in care ai achizitionat mai multe masini, va trebui sa gasesti cea mai avantajoasa polita RCA pentru a-ti reduce costurile si a te asigura ca toate autoturismele se incadreaza in normele cerute de lege.De asemenea, va trebui sa decizi daca optezi si pentru asigurarea CASCO, pentru a-ti minimiza costurile in cazul unui accident neprevazut. In costurile anuale mai intra si reviziile tehnice, precum si posibile reparatii sau inlocuiri de piese, mai ales daca nu optezi pentru autoturisme noi si alegi o flota second-hand.Inainte de a stabili numarul de masini din flota, trebuie sa stii cat mai exact numarul angajatilor care se vor bucura de acest beneficiu.Unele companii ofera masina de serviciu angajatilor din functiile de management, altele aleg sa le ofere oamenilor din departamentele de vanzari, care trebuie sa se deplaseze frecvent in timpul programului si au nevoie sa economiseasca timp si sa fie cat mai rapizi.De asemenea, daca planuiesti sa recrutezi persoane noi, oferirea unei masini de serviciu poate influenta atat negocierea salariala, cat si atractivitatea companiei tale in ochii candidatilor.Majoritatea companiilor opteaza pentru plata in leasing, care le permite sa achizitioneze o flota de masini mai scumpe, dar la preturi mai avantajoase.De asemenea, in unele cazuri leasingul le ofera si avantaje fiscale precum deductibilitatea fiscala integrala.In plus, companiile pot beneficia de avans zero, rate fixe pe toata durata contractului, precum si de avantaje la inlocuirea unei flote mai vechi.Achizitionarea flotei cu banii jos este o practica rara si, in multe cazuri, nu la fel de avantajoasa pentru companii.Detinerea unei flote de autoturisme poate fi o ocazie si pentru a creste notorietatea companiei, daca optezi pentru personalizarea masinilor cu logo-ul, sloganul si culorile firmei.Tine cont de faptul ca felul in care arata masinile companiei se poate reflecta asupra imaginii sale. Ce ar crede un potential client sau partener de afaceri daca oamenii de vanzari vin la intalniri cu masinile murdare, neingrijite sau extrem de vechi?Odata ce investesti intr-o flota auto, aceasta devine parte din imaginea pe care o transmite compania, asa ca este esential sa te asiguri ca impresia pe care o faci este cea pe care ti-o doresti.