Ce trebuie sa stii despre schimbul de ulei la cutia de viteze automata

La ce perioada de timp trebuie sa schimbi uleiul la cutia de viteze automata?

Cum puteti inlocui uleiul la cutia de viteze automata?

Veti sti ca uleiul, filtrul de ulei si alte materiale au fost alese corect;

Cantitatea uleiului este aleasa corect, de obicei echipamentele moderne pentru schimbul uleiului la cutiile de viteza automate au o baza de date cu informatii despre masini;

Uleiul vechi va fi extras complet, echipamentul professional stiind exact ce cantitate trebuie sa extraga;

Cutia de viteza va fi curatata si splata profesional;

Cantitatea de ulei injectata este cea corecta;

Aerisirea se va face in mod automat, fiind evitat riscul de a ramane bule de aer in interior;

Personalul care se va ocupa de operatiune trebuie sa fie unul specializat.

Ultimii ani au reprezentat o dezvoltare considerabila a tehnologiilor sistemului de transmisie. Astfel, cutiile de viteze trebuie sa reuseasca sa functioneze la capacitate optima.Un motor modern de 1,6 litri cu aprindere prin compresie genereaza aceeasi putere si cuplu ca motorul de cateva ori mai mare al unui camion de acum cativa ani.Cutiile de viteze din zilele noastre trebuie sa faca fata acelorasi forte cu dimensiuni mult mai mici. Dimensiunile mici presupun incarcari concentrate pe o suprafata mai mica. Acest lucru presupune ca transmisia fie ea automata sau manuala, trebuie sa reziste unor sarcini foarte mari, necesitand astfel o lubrifiere superioara.Schimbarea uleiului la cutia automata este necesara deoarece intr-o transmisie automata temperaturile de lucru sunt mai mari favorizand degradarea acestuia, caz in care lubrifierea nu va mai fi la parametri optimi, iar de aici nu mai este decat un pas pana la aparitia pulberilor de pilitura care de cele mai multe ori duc la defectarea cutiei de viteza automate. Uleiul contaminat cu diverse impuritati si pierderea proprietatilor lui de lubrefiere pot duce la scurtarea duratei de viata pentru cutia de viteza automata, si in final la defectarea acesteia.Pentru a preveni defectiuni majore la cutia de viteze automata, este indicat schimbarea uleiului si a filtrului de ulei la intervalele recomandate de producatorul masinii sau mai des in functie de mediul de lucru al masinii.Prin aceasta modalitate, veti evita costurile foarte mari pe care le-ati putea avea pe viitor. Aceasta piesa auto poate elimina impuritatile care se regasesc in jurul uleiului. Puteti achizitiona un filtru de ulei dintr-un magazin online de piese auto sau de la un magazin piese auto fizic.Un alt aspect important este ca uleiul de la cutia de viteze automata nu actioneaza doar ca un lubrifiant, ci si ca agent de racire.In cazul in care ati achizitionat recent o masina second-hand, se recomanda schimbarea tuturor uleiurilor pe care aceasta le foloseste. In acest fel puteti preveni deteriorarea anumitor piese auto, iar in cazul unei transmisii automate, veti reusi sa mariti durata de viata a cutiei de viteze automata.Intervalul recomandat in general pentru schimbarea uleiului la cutia de viteze automata este de 60.000 - 100.000 de km. Uneori, in functie de vechimea masinii aceasta perioada poate fi mai mica. Asta insemnand ca schimbului uleiului poate fi facut chiar si la aproximativ 40.000 de kilometri.Sunt anumiti posesori de masini care efectueaza schimbul de ulei an de an. Recomandarea principala este sa realizati acest schimb conform cartii masinii pe care o detineti. In general, producatorii auto au un anumit interval in care recomanda schimbarea uleiului.Uleiul din cutia de viteze automata indeplineste mai multe functii. Astfel, acesta are ca functie principala lubrifierea pieselor auto ale masinii, care sunt prinse in acest sistem, reducand astfel substantial frictiunea, dar are rol si ca lichid de racire a subansamblurilor.Printre primele semne care ne pot atentiona ca avem o problema cu cutia de viteza automata sunt atunci cand schimbul de viteze nu se mai face lin, poate fi tardiv, dar daca interveniti rapid puteti limita pagubele. Recomandat este sa respectati intervalele de service.Nu este indicat sa asteptati pana observati aceste semne, deoarece asta poate presupune investirea unui buget mai mare atunci cand se defecteaza o piesa auto.In cazul unei cutii de viteze automate, daca schimbul uleiului este amanat foarte mult, costurile pentru reparatii colaterale pot creste considerabil pentru detinatorul autoturismului in cauza.Schimbarea uleiului la cutia de viteze automata prezinta un anumit grad de dificultate, ducand astfel la un proces mai complex prin care aceasta actiune este realizata, dar si la un cost mai mare.Ce este cel mai important de retinut in acest caz, este faptul ca schimbarea uleiului in transmisia automata prezinta costuri mai mici decat schimbarea pieselor auto afectate in cazul uzurii complete ale fluidului, dar mai ales a intregului sistem de transmisie.De cele mai multe ori, in zilele noastre, sistemul de transmisie automata este conceput in asa fel incat pentru a schimba uleiul, este nevoie de echipamente speciale care nu sunt deloc ieftine, cu ajutorul carora se evita riscul ca procesul sa nu fie unul corect.Cel mai bun mod prin care puteti realiza aceasta procedura este vizita la un service auto autorizat care are in dotare echipamentele necesare pentru face acest lucru.In acest mod veti avea cateva beneficii:Schimbul uleiului la cutii de viteza automate prin scurgerea lui desfacand busonul de la cutie este total nerecomandata, exista riscul ca nici 30% din uleiul uzat sa nu se scurga, iar la introducerea celui nou totul este contaminat ca si inainte. De asemenea, sistemul nu va fi aerisit corespunzator.Schimbul uleiului si al fliltrului unei masini cu cutie de viteza automata efectuat intr-un service cu oameni nespecializati si fara echipamente specifice, inseamna de fapt bani irositi fara rezolvarea adevaratei probleme.