In urma cu doi ani, in august 2016, Taxify anunta, oficial, ca ajunge in Bucuresti la aproape un an si jumatate dupa Uber. Un an mai tarziu si-a facut si companie locala. In 2018, daca ar fi sa intrebi pe cineva ce-i cu Taxify, sunt mari sansele sa-ti spuna ca a auzit de serviciu datorita pretului mic. Sau, de multe ori, mai mic decat al Uber si chiar al taxiurilor clasice.In septembrie 2018, fondatorul Markus Villig a venit in Romania si cei de la Playtech au discutat cu el despre ce are special serviciul sau, fondat la 19 ani (in prezent, el are 24 de ani) si prin ce vrea sa se remarce.Conform lui Villig, Romania e importanta ca ritm de crestere. Ca dimensiune, Franta, Polonia sau Ucraina sunt inaintea noastra. "In Romania, estimam ca intr-un an vom fi cel mai important jucator din piata", a spus acesta.Afla toate detaliile direct de la omul care a creat aplicatia detestata de taximetristi ...citeste mai departe despre " Ce zice despre Romania omul care a creat aplicatia detestata de taximetristi " pe Ziare.com