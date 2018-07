Constructorul indian a luat aceasta decizie din cauza cererii tot mai mici pentru masina care costa aproximativ 2.000 de dolari.Intr-o piata in care aproape toate segmentele de masini au cunoscut o crestere, Tata a produs un singur Nano in luna iunie, fata de 275 in anul precedent, scrie Best Ride.De altfel, Nano a avut probleme inca de la inceput. A iesit pe piata cu un an intarziere, iar apoi au existat mari dubii in ceea ce priveste calitatea materialelor folosite si siguranta, care i-au afectat serios reputatia.Tata Nano a fost prezentat in 2008, dar a aparut pe piata un an mai tarziu. Vehiculul avea sub capota un motor cu doi cilindri de doar 624 cc si care putea sa dezvolte numai 38 de cai putere.Cu aceasta motorizare, Tata Nano ajungea de la 0 la 100 kiloemtri pe ora in 30 de secunde, iar viteza maxima era de 105 kilometri pe ora.In ceea ce priveste consumul, Tata Nano "manca" 4,24 litri la 100 de kilometri.I.G. ...citeste mai departe despre " Cea mai ieftina masina din lume nu se mai fabrica " pe Ziare.com