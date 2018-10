Cine decide comportamentul etic al masinilor fara sofer?

Pana acum, au tot fost discutate aspectele tehnice privind automobilele fara sofer. In prezent, dezbaterea a trecut la partea morala in cazul masinilor autonome.Cercetatorii de la renumitul Massachusetts Institute of Technology (MIT) au dat publicitatii saptamana aceasta un studiu nou privind preferintele oamenilor in ceea ce priveste deciziile pe care vehiculele autonome le au de luat atunci cand un accident este inevitabil.Astfel de informatii ar putea fi folosite ulterior pentru a fi incluse in aplicatiile de software din masinile fara sofer, precum si pentru a influenta deciziile politice si legile pe aceasta tema in tarile in care astfel de automobile se vor afla in circulatie.Cand accidentele sunt de neevitat, cum ar trebui sa decida masinile fara sofer pe care pietoni sa-i calce?Rezultatele au dezvaluit ca oamenii prefera ca masinile fara pilot sa decida pentru salvarea primordiala a vietilor umane, inaintea celor animale. Mai multa valoare a fost atribuita salvarii unui grup de persoane, spre deosebire de indivizi. De asemenea, salvarea copiilor are prioritate fata de adulti.Totusi, aceste rezultate nu au fost universale. Studiul a scos la iveala diferente de ordin cultural, cum ar fi o preferinta mai redusa de a-i salva pe tineri in dauna celor mai in varsta in multe tari asiatice.Milioane de persoane au jucat Moral MachineCercetarea a inclus un joc online disponibil in mai multe limbi, un joc numit de autorii studiului "Moral Machine." Participantii au fost intrebati ce deznodamant prefera intr-o serie de dileme potentiale cu care s-ar confrunta vehiculele autonome.Rezultatul jocului a constituit o compilatie de aproape 40 de milioane de decizii luate de peste doua milioane de participanti din lumea intreaga. Informatii suplimentare au fost colectate prin sondaje de opinie realizate in 130 de tari.In total, 491.921 de participanti si-au pus datele lor demografice la dispozitia studiului. Cercetatorii au analizat datele in ansamblu, dar si pe subgrupe demografice pe criterii ca sexul, venitul, varsta, educatia si convingerile religioase.Principalele diferente gasite au fost bazate pe deosebiri de ordin geografic si cultural, desi toate regiunile s-au pronuntat majoritar pentru salvarea ce ...citeste mai departe despre " Cine decide comportamentul etic al masinilor fara sofer? " pe Ziare.com