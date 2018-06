Decizia reprezentantilor Volkswagen are ca scop repozitionarea brandului Audi, cel mai profitabil din gama Volkswagen, in urma scandalului provocat de arestarea directorului general, suspect in cazul manipularii testelor privind emisiile poluante.Arestarea lui Stadler a readus in atentia oamenilor scandalul emisiilor poluante, la trei ani dupa ce compania a recunoscut ca a modificat testele de emisii la motoarele diesel.Analistii considera ca arestarea a ridicat semne de intrebare importante in ceea ce priveste reforma pe care compania trebuia sa o faca pentru a trece peste criza de acum trei ani, mentioneaza Reuters. ...citeste mai departe despre " Cine preia conducerea Audi dupa arestarea directorului general " pe Ziare.com