CNAIR anunta restrictii de circulatie, pe 30 noiembrie si 1 decembrie

Conform graficului, vineri, 30 noiembrie, pe Autostrada A2, pe traseul cuprins intre Bucuresti (intrarea A2 cu Centura Bucuresti) - Fundulea - Lehliu - Fetesti - Murfatlar (intrarea A2 cu DN3) si retur, va fi restrictie de circulatie intre orele 16:00 - 20:00 pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Pe aceeasi distanta, se vor aplica restrictii si pe data de 1 decembrie, dar in intervalul orar 6:00 - 22:00.Pe DN7, intre Pitesti (iesire din municipiu) - Ramnicu Valcea - Vestem (intrarea DN7 cu DN1) si retur, vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone nu vor avea acces atat pe 30 noiembrie (intre orele 16:00 - 22:00), cat si pe 1 decembrie (intre orele 6:00 - 22:00).Potrivit CNAIR, restrictii de circulatie valabile pentru acelasi tip de autovehicule, in aceleasi zile si in intervale similare orare se vor aplica pe DN 39, intre Agigea (intrarea DN 39 cu DN 39A) si Mangalia (intrare municipiu).Nerespectarea acestor restrictii de circulatie constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, precizeaza sursa citata.