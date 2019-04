Comisia Europeana acuza producatorii germani de conspiratie in cazul tehnologiei privind emisiile poluante

Constructorii auto germani Volkswagen , Daimler si BMW au colaborat ilegal, incalcand legislatia europeana anti-monopol, pentru a pune bete in roate concurentei in privinta tehnologiei de reducere a emisiilor nocive, a anuntat vineri Comisia Europeana.Autoritatile comunitare anti-monopol au prezentat rezultatele preliminare ale unei anchete de doi ani, in cadrul careia au fost efectuate inclusiv perchezitii la sediile gigantilor auto germani.Ce a gasit Comisia:Din 2006 pana in 2014, cei trei constructori auto germani ar fi conspirat sa limiteze dezvoltarea si aprobarea tehnologiilor de reducere a emisiilor poluante pentru automobilele vandute in Europa.Colaborarea celor trei a avut ca obiectiv impiedicarea concurentei si a "incalcat regulile comunitare anti-trust."Au fost restrictionate mai ales doua tipuri de tehnologii: una de reducere a emisiilor de oxid de azot generate de masinile cu motoare Diesel, a doua de reducere a particulelor daunatoare emise de masinile pe benzina.Aceste companii auto "au refuzat consumatorilor oportunitatea de a cumpara masini mai putin poluante", in pofida faptului ca tehnologiile necesare erau deja disponibile.Conspiratie 'pentru a nu-si imbunatati produsele'Comisara europeana Margrethe Vestager, responsabila pentru politicile privind concurenta, a declarat ca autoritatile anti-monopol ale UE suspecteaza ca VW, BMW si Daimler au restrictionat in mod intentionat accesul clientilor lor la cele mai bune tehnologii disponibile."Companiile pot colabora in multe feluri pentru a-si imbunatati produsele. Regulile UE privind concurenta nu le permit insa defel sa conspire pentru a face exact opusul: neimbunatatirea produselor lor si a calitatii oferite", a precizat Vestager intr-o declaratie.Un purtator de cuvant de la Daimler a declarat ca grupul german coopereaza cu investigatorii, dar ca firma nu se asteapta sa fie amendata ca rezultat al anchetei.Nu este deloc primul scandal in care sunt implicati in ultimii ani marii constructori auto germani: din contra, dezvaluirile de vineri sunt ultimul episod din mai multe scandaluri privind emisiile in care sunt acuzate companiile auto germane. VW, mai ales, a fost lovit masiv de scandalul din 2015 "Dieselgate", concernul de la ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana acuza producatorii germani de conspiratie in cazul tehnologiei privind emisiile poluante " pe Ziare.com