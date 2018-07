Concluziile foarte dure trase de Jeremy Clarkson dupa ce a testat noua Dacia Duster

Fostul prezentator al emisiunii Top Gear scrie in prezent pentru Sunday Times si The Sun, iar timp de o saptamana a testat Dacia Duster.El si-a prezentat concluziile foarte dure intr-un articol scris pentru Sunday Times, in care le-a recomandat britanicilor sa evite cu orice pret Dacia Duster."Dacia Duster este construita de putinii oameni care inca mai locuiesc in Romania, folosind piese de care Renault nu mai are nevoie. Cu alte cuvinte, noul Duster este practic un Clio vechi. Dar asta nu este ceva gresit. Vechiul Clio era o masina interesanta. Sigura, in primul rand", isi incepe Jeremy Clarkson articolul.De aici inainte, Clarkson schimba tonul si critica aproape toate aspectele vitale pentru o masina.El sustine ca a avut mari probleme cu Dacia Duster pe autostrada, deoarece masina nu accelereaza in treapta a sasea."Motorul? De aici lucrurile incep sa fie un pic gresite, deoarece masina pe care am testat-o a avut un motor de 1.6 litri in patru cilindri, care vine de pe vremurile dinaintea motoarelor turbo. Motorul genera 113 cai putere, ceea ce nu suna rau, ci acceptabil. In realitate, insa, nu este deloc asa.In treapta a sasea pe autostrada, aceasta masina nu va accelera deloc. Poate doar daca mergi la vale, dar o va face din cauza gravitatii. Ce vei face tu cu piciorul drept va fi complet irelevant. Va trebui sa cobori in treapta a patra, care iti va oferi ceva control din piciroul tau, dar zgomotul va fi infernal", a comentat Clarkson.Fostul prezentator de la Top Gear spune ca a avut mari probleme si in oras, deoarece cutia de viteze este etajata gresit."In oras, aceasta masina are o problema si mai mare. Masina pe care am testat-o a avut tractiune integrala, dar in loc ca Dacia sa puna o cutie de viteza care sa se potriveasca a folosit una foarte scurta. Iar asta inseamna ca trebuie sa schimbi in viteza a treia cand ajungi la 4 mile pe ora. Nu stiam ce sa fac, dar chiar nu stiam ce sa fac!Din viteza a patra, lucrurile au revenit la normal. Dar apoi trebuie sa treci direct la viteza a sasea, pentru ca a cincea este inutila. Nimeni nu va conduce vreodata un Duster linistit. Ori cu demnitatea lui intacta. Dacia Duster are personalitatea unui bec stradal sau a unei masini de spalat. Permitati-mi sa spun asa: nimeni nu-i va da Duster-ului sau un nume dragut", s-a plans Clarkson.Apoi, Clarkson a ...citeste mai departe despre " Concluziile foarte dure trase de Jeremy Clarkson dupa ce a testat noua Dacia Duster " pe Ziare.com