Cuc sustine ca interzicerea Uber si Bolt este fake news. Cum stau, de fapt, lucrurile

"Am avut o intalnire cu cei de pe platformele electronice: Uber, Clever etc. Am avut o intalnire la minister tocmai pentru a le explica ca nu vor fi interzisi. Vad ca este un fake news care circula peste tot ca Uber este interzis.Am vazut ca inclusiv cei de la platformele electronice au declarat ca nu vor fi interzisi, dar vad ca se tot propaga stirea asta peste tot in mass-media.Nu ii interzice nimeni, nu vor fi probleme, din contra, de 5 ani de zile nu s-a implementat acest domeniu, iar guvernarea PSD este guvernarea care va reglementa acest domeniu. Ei au fost foarte multumiti, pentru ca au avut un partener de dialog in ultima luna, au venit cu cateva observatii de care trebuie sa tinem cont, dupa care vom urca acest proiect pe procedura de transparenta.Trebuie sa reglementam noi din punct de vedere tehnic si legal, dar nu se pune problema de interzicere. Noi prin ordonanta care s-a dat in luna aprilie am combatut pirateria. Uber nu este piraterie, se face o confuzie foarte grava", a declarat la Ploiesti ministrul Transporturilor, citat de Mediafax.Si intr-o interventie telefonica la Antena3, Cuc a reiterat ca nu considera Uberul a fi piraterie, adaugand ca in urma discutiei cu cei de la Uber, Bolt si Clever au stabilit ca vor mai avea o intalnire de lucru saptamana viitoare."Apoi, proiectul va parcurge toate etapele normale. E un domeniu foarte vast care trebuie reglementat cu atentie", a punctat Cuc.Insa pana cand va fi gata noul proiect, realitatea ne arata ca, potrivit ordonantei care modifica Legea 38/2003, au dreptul sa faca transport de persoane contra cost doar taximetristii cu licente valabile, cu exceptia soferilor de autobuz si a celor angajati la firme de rent-a-car.Practic, soferii de Uber sau Bolt (Taxify), care nu detin licente de taxi (si nici nu le pot obtine, in conditiile legii), nu pot face transport de persoane. Daca, totusi, vor risca si vor face transport de persoane, pot lua amenzi de pana la 5.000 de lei si ar putea ramane fara placute de inmatriculare pentru o perioada de 6 luni.Ca si Razvan Cuc, si ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, a spus, miercuri, ca "ordonanta taximestristilor" nu are ca scop interzicerea Uber, amintind ca lucreaza la aceasta ordonanta prin care sa reglementeze transportul