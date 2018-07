Potrivit datelor furnizate de JATO Dynamics, cea mai vanduta masina in primele 6 luni este Volkswagen Golf, informeaza paultan.org.Modelul constructorului german s-a vandut in 257.550 de exemplare la nivel continental in primele sase luni din 2018. O crestere de 8% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Pe locul doi se afla Renault Clio (185.234 exemplare), iar pe trei Volkswagen Polo (163.924 exemplare) . Top 5 este completat de Ford Fiesta (157.286 exemplare) si Nissan Qashqai (134.547 exemplare). Dacia Sandero se afla pe locul 13, cu 115.276 unitati vandute in prima jumatate din 2018, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Pe de alta parte, Dacia Duster ocupa locul 18, cu 97.286 de unitati vandute si o crestere de 31%.La nivel general, Dacia a vandut in primele 6 luni din 2018 un total de 280.410 de masini si ocupa locul 15. Cel mai vandut brand european este Volkswagen, cu 988.507 unitati.Totodata, datele publicate de JATO au aratat ca Romania este tara care a inregistrat cea mai mare crestere la vanzarea masinilor noi in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2017. In Romania s-au vandut 60.044 de masini noi, in crestere cu 33,4%.Iata mai jos un grafic cu topul celor mai vandute masini din Europa in primele 6 luni:Foto: JATO DynamicsCiteste si: Skoda Octavia a fost detronata dupa 7 ani: Cum arata topul celor mai vandute masini de import din RomaniaC.S. ...citeste mai departe despre " Cum arata topul celor mai vandute masini din Europa - ce locuri ocupa Dacia Sandero si Duster " pe Ziare.com