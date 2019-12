Cum iti echipezi masina inainte sa pleci in vacanta de iarna?

Cum iti protejezi masina la drum lung?

Poti incepe cu o verificare la un service auto, acolo unde vei putea afla si eventualele probleme care pot fi detectate numai de mecanici.

Nu folosi niciodata pilotul automat pe carosabil umed sau acoperit cu gheata sau zapada.

Chiar si la viteze reduse este recomandat sa franezi din timp si in etape. Nu brusca niciodata comenzile masinii, deoarece in cazul conditiilor meteo nefavorabile, risti sa pierzi controlul volanului.

Este recomandat sa nu folositi frana de mana atunci cand carosabilul este umed sau inghetat. In caz contrar, frana de mana se poate bloca, iar placutele sau sabotii de frana se pot lipi de discuri sau tamburi.

Iarna, bateria este una dintre cele mai solicitate piese ale masinii tale. La temperaturi scazute, pornirea motorului solicita de 3 ori mai mult curent decat vara. Din acest motiv, trebuie sa te asiguri ca ai o baterie de calitate buna.

Inainte de a pleca la drum, se recomanda si o verificare a acumulatorului. Daca lichidul electronic este scazut, acesta trebuie completat. In cazul in care acesta nu mai are concentratia normala, va trebui inlocuit, crescand astfel puterea si durata de functionare a bateriei. Mai mult, este recomandat ca radioul, farurile, climatizarea sau stergatoarele sa se porneasca la cateva momente dupa pornirea motorului.

Cu ce iti echipezi masina in sezonul rece?

Vizita la un service auto este esentiala, mai ales inainte sa pleci la drum lung. Sunt multi soferi care amana sa-si echipeze corespunzator masina pentru iarna, iar din aceasta cauza orice greseala minora ar putea fi costisitoare.Iarna, condusul masinii prezinta dificultati din cauza temperaturilor scazute, a carosabilului ud sau a vizibilitatii reduse. Din acest motiv, este bine sa acorzi o atentie sporita pentru starea tehnica a masinii tale.Exista mai multe metode prin care soferii pot minimiza riscurile care apar din cauza vremii.sunt esentiale, mai ales pentru ca acestea sunt produse special pentru a face fata conditiilor nefavorabile de drum. Mai mult, in caz de accident, anumite companii de asigurari nu platesc despagubiri pentru masinile neechipate cu anvelope de iarna. Soferii care nu au anvelope de iarna risca sa ramana fara certificat de inmatriculare si pot primi o amenda cuprinsa intre 1.300 si 2.900 de lei.La drum lung este necesara si dotarea autovehiculelor cu lanturi antiderapante, utile in situatiile in care ajungi cu masina in situatii extrem de dificile. Acesta se folosesc pentru drumuri impracticabile si se monteaza doar pe rotile cu tractiune.te vor ajuta sa protejezi toate geamurile masinii, nu doar parbrizul. Racleta este ideala pentru indepartarea chiciurei sau a zapezii topite si inghetate pe geamuri, in timp ce peria va ajuta la indepartarea zapezii cazute pe masina.Nu uita sa ai mereu, indiferent de distanta pe care urmeaza sa o parcurgi. Asta pentru ca orice activitate este mai solicitanta pentru masina ta in sezonul rece.nu ar trebui sa lipseasca din masina niciunui sofer. Acestea sunt folositoare atat pentru dezghetarea geamurilor, cat si pentru dezghetarea incuietorilor.Cand temperaturile scad sub 0 grade Celsius, masina ta va avea nevoie de uncare sa reziste inghetului. In magazinele de piese auto online se gasesc si astfel de produse care rezista pana la - 40 de grade Celsius.Circuitul de racire al motorului se face cu ajutorul unui radiator si al unei elice atasata de acesta. Prin radiator trece, care are rolul de a raci motorul si care este recirculat cu ajutorul pompei de apa.Din magazinele de piese auto online poti cumpara antigel concentrat, care se dilueaza la umplerea rezervorului special dedicat pentru acesta.Pe timpul iernii, se recomanda umplerea rezervorului jumatate cu apa si jumatate cu antigel, pentru a rezista la temperaturi de sub -30 de grade Celsius.Cu toate acestea, nu este suficient sa ai o masina bine echipata si sa vizitezi periodic un service auto, important este sa ai si o conduita cat mai buna atunci cand esti la volan.Trebuie sa te asiguri ca ai tot timpul combustibil in rezervor, ca adaptezi viteza de rulare la conditiile de drum si ca folosesti cat mai mult frana de motor.Conducerea preventiva presupune si pastrarea unei distante suficient de mare fata de conducatorul din fata, pentru a putea evita sa-l lovesti in caz de patinare.