Cum sa alegi uleiul de motor potrivit pentru masina ta

Iar faptul ca un ulei necorespunzator calitativ sau neschimbat la timp poate duce la calarea motorului nu ne usureaza cu nimic sarcina, ci dimpotriva. Pe piata exista o varietate mare de marci la preturi din cele mai variate.Asadar, cum facem alegerea potrivita pentru masina pe care o detinem? De ce caracteristici trebuie sa tinem seama atunci cand cumparam un ulei de masina si, mai ales, este aceasta una din situatiile in care mai scump inseamna si mai bun?Desi scopul primordial al uleiului este acela de a lubrifia si de a facilita frecarea dintre partile metalice ale motorului pe combustie, acesta raceste in acelasi timp si curata interiorul de impuritati care ajung astfel prinse in filtrul de ulei si combate rugina. Specialistii apreciaza ca schimbul optim de ulei se face la 10.000 kilometri, cu tot cu filtre, pentru ca acesta sa nu devina gelatinos si sa ingreuneze functionarea motorului.Cele mai importante doua aspecte pe care trebuie sa le avem in vederea sunt componenta si vascozitatea uleiului. Uleiul trebuie sa fie suficient de fluid pentru a circula prin motor, insa destul de vascos pentru a proteja piesele metalice. In ceea ce priveste pretul, pare logic ca un ulei mai ieftin sa aiba in componenta ingrediente mai ieftine, care sa necesite schimbare mai devreme ca un ulei mai costisitor.Uleiul ales trebuie sa tina cont de temperatura, prin urmare, in zonele in care anotimpurile cald-rece se succed se foloseste ulei multi grade (all season), care sa asigure o vascozitate mai redusa la caldura si mai mare la temperaturi scazte. Un alt factor important este tipul masinii.Motoarele diesel si cele pe benzina functioneaza la temperaturi diferite, prin urmare si au nevoie de uleiuri diferite. In functie si de bugetul de care dispunem, vom putea lua o decizie cat mai buna.