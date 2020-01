Cum sa intretii lucrurile pentru a rezista in timp

Daca si tu ai pastrat cartile luate ca premiu in scoala generala, daca nu te poti desparti de camasa cadrilata din liceu si nu ai renunta pentru nimic in lume la masina pe care o ai de ani buni, inseamna ca aceste recomandari iti vor fi de folos:Daca te numeri printre cei care prind drag de masina personala si nu vor sa o schimbe la fiecare cativa ani, trebuie sa ai grija de ea. Nu rata nicio revizie la un service specializat daca vrei ca masina ta sa mearga la capacitate maxima. Poti cumpara chiar tu piese auto , iar inginerii si mecanicii doar sa le inlocuiasca pe cele uzate si, desigur, consumabilele. Chiar daca mecanica nu este un domeniu tabu pentru tine, este indicat ca automobilul sa fie vazut de un profesionist care detecteaza mult mai usor o problema. De exemplu, tu poti crede ca un zgomot nefiresc inceteaza de la sine, dar un specialist semnaleaza imediat cauza acestuia inainte ca tu sa pornesti la lucru.Potrivit unui guru in domeniu auto, Mike Calkins, managerul departamentului tehnic din cadrul American Automobile Association (cunoscut sub numele de Triple A), uleiul si filtrul de ulei se schimba o data la 10.000 de kilometri, iar lichidul de racire trebuie verificat cel putin o data pe luna. Potrivit aceleiasi surse, filtrul de polen se schimba dupa 60.000 kilometri parcursi, ba chiar mai repede, dupa sezonul primavara-vara. In plus, mai ales daca este in garantie, alege sa mergi cu masina la reprezentanta, acolo unde vei gasi piese originale de la producator.Mai ales in zilele noastre, cand exista detergent si balsam special concepute pentru tot felul de tesaturi, poti sa iti ingrijesti hainele astfel incat ele sa arate impecabil cat mai multa vreme. Important e ca ele sa fie spalate, curatate adecvat, la o temperatura optima, fara a amesteca rufele albe cu cele colorate. O atentie speciala trebuie acordata celor din lana, imprimate sau cu paiete, care trebuie spalate la mana. De asemenea, ai mare grija sa nu inghesui niciodata hainele in sifonier si sa ai grija sa nu se agate intre ele, mai ales cele care au franjuri sau aplicatii, gulere brodate si maneci din dantela. Exista riscul sa se deterioreze, sa se lipeasca sau sa se agate intre ele.Niciodata, nici macar atunci cand sunt depozitate in extrasezon, hainele nu se pastreaza in pungi sau saci din plastic, ci mai degraba in cutii de carton. Nu pune laolalta hainele purtate cu cele nepurtate, in primul rand din rationamente de igiena si posibilitatea de patare. Totodata, daca ai piese vestimentare unicat, croite si concepute special pentru tine, le poti impaturi in dulap, dar pentru extraprotectie, asaza cate o foaie de hartie intre ele sau o foaie de copt. Chiar daca exista odorizante speciale si parfumuri antimolii, pentru a scoate mirosul imbacsit din haine foloseste o reteta eficienta veche, folosita cu succes de bunicile noastre: pulverizeaza pe tesaturi o solutie alcatuita din apa si vodca. In cel mai scurt timp, vaporii de alcool se vor evapora, iar toate mirosurile neplacute vor disparea foarte repede.Tipurile de atasament pot fi diferite, iar in faptul ca ne plac lucrurile pe care le detinem de cativa ani nu e nimic gresit. Daca dezvolti totusi tendinta de a nu arunca nimic, atunci trebuie sa fii sincer cu tine si sa te intrebi daca aceasta nevoie nu traduce un dezechilibru sau o nesiguranta de ordin interior.