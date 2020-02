Cum sa optimizezi gestiunea parcului auto al companiei

Costul total al unui autovehicul trebuie stabilit in mod corect. Astfel, costul parcului auto nu este echivalent cu pretul total de cumparare sau de leasing pentru diferitele automobile care il compun. Trebuie sa fie luate in considerare si cheltuielile legate de utilizarea lor, respectiv intretinere, curatare, anvelope, combustibil, asigurare auto, impozite, parcare si altele chestiuni legate de gestiunea interna. Aceste cheltuieli se pot ridica cu usurinta la jumatate din costurile totale ale parcului auto.Bugetul auto reprezinta o parte importanta din cheltuielile lunare ale companiei, dar exista modalitati de a-l reduce, in functie de circumstante si nevoi. Inainte de a incheia polite de asigurare pentru masini, este recomandata compararea ofertelor disponibile pe piata, pentru a vedea care sunt cele mai convenabile modalitati de a plati RCA si CASCO auto pentru anul in curs.Este recomandat ca asigurarile auto sa fie platite o data pe an, costurile acestora fiind calculate pe baza unui tarif anual. Toate firmele de asigurare permit clientilor plata in rate. Totusi, acest lucru nu este recomandat, pentru ca antreneaza o crestere considerabila a tarifelor si a cheltuielilor suplimentare. Acest lucru face ca, la final, asigurarea masinii sa coste mult mai mult.Modelele de masini folosite trebuie alese in mod inteligent. De fapt, in functie de marca si de model, se pot observa mari diferente in ceea ce priveste consumul de combustibil. Se poate face o estimare a costurilor legate de cumparare si de utilizare inainte de achizitionarea vehiculelor respective.Este indispensabil, de asemenea, sa se poata actualiza parcul auto in mod regulat, pentru a beneficia de cele mai recente inovatii in materie de consum de combustibil (de exemplu, poti alege modele electrice noi pe piata).Cheltuielile legate de intretinere si combustibil sunt o parte importanta din costurile parcului auto. Acesta este motivul pentru care angajatii trebuie sa fie educati sa conduca ecologic. Astfel, acestia vor gestiona mai bine consumul de combustibil, vor folosi mai putin masina de serviciu, iar riscurile de accidente vor fi, de asemenea, reduse.O buna gestionare a parcului auto inseamna si o monitorizare eficienta. Daca angajatul a depasit limita de kilometraj impusa in contract, costul kilometrilor suplimentari parcursi poate creste rapid. De asemenea, automobilele trebuie sa fie verificate regulat din punct de vedere tehnic, pentru a evita cheltuieli suplimentare.In general, se recomanda folosirea unui furnizor unic pentru parcul auto, pentru a obtine anumite avantaje legate de intretinerea tehnica a masinilor, reparatii si chiar costurile de achizitie.Este mai avantajos pentru companii sa ofere angajatilor o masina de serviciu decat o crestere salariala corespunzatoare. Masina de serviciu este considerata un beneficiu separat de eventualele bonuri de vacanta sau al 13-lea salariu. In plus, masinile de serviciu sunt deductibile din impozit, la fel ca si costurile suplimentare pentru intretinerea acestora.