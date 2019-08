Cum vrea Amsterdamul sa devina un oras de masini electrice in zece ani

Ceea ce inseamna ca olandezii mai au la dispozitie doar zece ani pentru a construi infrastructura necesara facilitarii unui oras de vehicule electrice, remarca CNN.Anumite masini diesel vor fi interzise in centrul Amsterdamului inca de anul viitor, iar din 2022 doar autobuzele electrice si cele care functioneaza pe baza de hidrogen vor mai avea acces in aceasta zona. Si din 2030, niciun vehicul poluant pe strazi."Pentru Amsterdam, este o chestiune care tine de sanatate, cu obiective climatice ca echivalent. Scopul nostru este un aer curat pentru toti locuitorii Amsterdamului, eliminand emisiile din trafic si reducandu-le pe cele din alte surse", spune viceprimarul Sharon Dijksma.Autoritatile spera ca emisiile de CO2 sa scada cu pana la 9% si se asteapta ca un aer mai curat sa duca la cresterea sperantei medii de viata cu trei luni pentru locuitorii orasului.In acest moment, Amsterdamul are cinci zone cu emisii scazute, in care este interzis accesul vehiculelor foarte poluante. Aceste zone urmeaza sa fie extinse, iar reglementarile inasprite, potrivit sursei citate.In acelasi timp, oamenii sunt incurajati prin diverse programe si subventii sa treaca la vehicule electrice. Primaria anticipeaza ca, pana in 2025, va fi nevoie de 23.000 de statii de incarcare pentru aceste vehicule, asta in conditiile in care in prezent nu exista decat aproximativ 3.000 de astfel de statii, amenajate in parcari publice. In prezent, sunt instalate pana la 1.000 de statii de incarcare noi pe strazile orasului si orice persoana care cumpara o masina electrica va putea sa solicite instalarea unei statii in cartierul in care locuieste.Statiile de incarcare din Amsterdam sunt operate de compania europeana de energie Vattenfall, care se pregateste de pe acum pentru a-si implementa sistemele si solutiile la scara larga."Daca exista o cerere mare de electricitate intr-o anumita zona, atunci incetinim incarcarea masinilor electrice in zona respectiva", dau un exemplu reprezentantii companiei.In prezent, sunt in jur de 17.000 de masini electrice in Amsterdam, insa compania se asteapta ca acest numar sa creasca de patru ori in urmatorii trei ani.Raman in continuare multe provocari, una dintre c ...citeste mai departe despre " Cum vrea Amsterdamul sa devina un oras de masini electrice in zece ani " pe Ziare.com