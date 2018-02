Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022. Asta in conditiile in care Ford si-a propus sa investeasca 4,5 miliarde de dolari pana in 2020. Totodata, Ford a planuit sa adauge 16 modele complet electrice si 24 modele hibride."Suntem complet angajati in aceasta miscare si vom lua vehiculele noastre de baza pe care le vom electrifica", a declarat Bill Ford, presedintele Ford, in urma cu cateva saptamani. "Daca vrem sa avem succes cu electrificarea, trebuie sa o facem cu vehiculele care sunt deja populare", a adaugat el.In urma cu cateva luni, General Motors , competitorul direct al Ford pe piata din Statele Unite ale Americii, a anuntat ca intentioneaza sa introduca cel putin 20 de modele electrice pana in anul 2023. Volkswagen e, de asemenea, in cursa asta cu investitii record.Vezi la ce cifre va ajunge piata masinilor electrice ...citeste mai departe despre " Cursa care incinge industria auto: Cate miliarde baga gigantii in masini electrice " pe Ziare.com