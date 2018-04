Curtea de Justitie a UE: Uber poate fi interzisa sau sanctionata penal prin lege fara a fi notificata Comisia

Potrivit Profit.ro, Uber din Franta oferea un serviciu numit Uber Pop prin care soferii fara licenta de taximetrie luau legatura cu clienti si isi foloseau propria masina pentru a-i transporta.Prin intermediul aplicatiei, Uber stabilea preturile, incasa banii de la clienti si emitea facturile, exact cum se intampla si la noi in tara.Acest serviciu a fost suspendat intre timp si, in consecinta, decizia CJUE nu va afecta operatiunile Uber din Franta.Potrivit legislatiei franceze, Uber este urmarita penal, pentru ca a organizat prin intermediul acestui serviciu "un sistem de punere în legătură a clienților cu conducători auto neprofesioniști care transportă persoane, cu titlu oneros, cu vehicule avand mai puțin de zece locuri".Uber sustine acum ca nu poate fi urmarita penal, pentru ca legislatia franceza pe baza careia este urmarita constituie o reglementare tehnica privind un serviciu oferit de o societate, in sensul directivei privind standardele și reglementările tehnice. Directiva le impune tarilor din UE sa sesizeze Comisiei orice proiect de lege care institutie reglementări tehnice referitoare la produse și servicii ale unei societăți informationale, iar in acest caz Comisia nu a fost notificata.Dupa ce a fost sesizata cauza, Tribunalul de Mare Instanță Lille din Franta a cerut Curtii de Justitie sa decida daca autoritatile franceze trebuiau sa notifice Comisia sau nu referitor la aceasta reglementare.Marti, Curtea a hotarat ca tarile din UE pot interzice sau sanctiona exercitarea ilegala a unei activitati de transport, cum este Uber Pop, fara sa notifice inainte Comisia privind proiectul de lege care incrimineaza fapta.Deci autoritățile franceze nu erau obligate să sesizeze în prealabil proiectul de lege penală în discuție Comisiei.Citeste si:Concurenta pentru Uber: Daimler si BMW isi unesc diviziile de car-sharingO masina Uber care se conduce singura a ucis o femeie: Prima victima a tehnologiei care vrea sa revolutioneze lumea autoUber a fost interzis in Italia, printr-o decizie a instanteiUber se retrage din inca o taraLovitura pentru Uber: Si-a pierdut licenta in Londra ...citeste mai departe despre " Curtea de Justitie a UE: Uber poate fi interzisa sau sanctionata penal prin lege fara a fi notificata Comisia " pe Ziare.com