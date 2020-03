Dacia are trei modele in topul celor mai ieftine masini din Marea Britanie: Iata cu ce preturi pot fi achizitionate

Cum criza financiara bate la usa, jurnalistii britanici prezinta sase masini ieftine care "te vor duce din punctul A pana in punctul B".Printre cele sase vehicule economice se regasesc nu mai putin de trei modele Dacia : Sandero, Logan si Duster.Cu un pret de pornire de aproximativ 7.000 de lire sterline, Sandero e cea mai ieftina masina disponibila pe piata din Marea Britanie.Urmeaza Dacia Logan, al carei pret de pornire e de 8.495 de lire sterline.Cu un pret de pornire de 10.995 lire sterline, SUV-ul constructorului de la Mioveni, Duster, a prins si el acest top.Dacia Duster e laudata pentru capacitatile sale de off-road si pentru pretul imbatabil.In topul britanicilor mai gasim modelele MG MG3, Kia Picanto si Renault Twizy.I.G. ...citeste mai departe despre " Dacia are trei modele in topul celor mai ieftine masini din Marea Britanie: Iata cu ce preturi pot fi achizitionate " pe Ziare.com