Clasamentul intocmit de britanicii de la Pence Per Mile (PPM) a luat in calcul pretul de achizitie si cheltuielile cu asigurarile, taxele de drum, service-ul auto, consumul de combustibil si chiar deprecierea marcii dupa 3 ani si 30.000 de mile parcurse.Astfel, primul loc e ocupat de modelul Dacia Duster 1.6 SCe si 115 cai putere, cu un cost pe mila parcursa de doar 20.63 penny, anunta Automotive World.Dacia Duster nu e doar cel mai ieftin SUV disponibil pe piata din Marea Britanie, dar si cel mai ieftin vehicul de condus in anul 2018, remarca sursa citata.In urma cu o luna, italienii de la Motorbox au facut si ei un calcul pe o durata de 10 mii de kilometri si care a tinut cont de: pretul de achizitie, consumul de combustibil, revizii, asigurare si chiar uzura anvelopelor.Castigatoarea acelui test a iesit versiunea diesel 1.5 dCi de 90 cai putere, in varianta 4x2, cu un cost pe kilometru de 0.48 euro.Vezi si: Cat costa un kilometru parcurs cu Dacia DusterSandero si Logan MCV sunt si ele in topAceeasi suma (20.63 penny) trebuie scoasa din buzunar si pentru o mila petrecuta la volanul urmatorului model de pe lista celor de la PPM, Dacia Sandero 1.0 SCe.In timp ce pozitia a treia e ocupata de Dacia Logan MCV 1.2, cu un cost pe mila parcursa de 24.03 penny."Ma bucur sa vad ca masinile noastre sunt accesibile in fiecare zi, nu doar la momentul achizitionarii lor. Tinem lucrurile simple si astfel putem sa oferim cele mai accesibile modele de pe piata din Marea Britanie", a comentat rezultatele acestui test, seful Dacia din UK, Louise O'Sullivan.Citeste si:Dacia Duster si-a zdrobit rivalul directPresa din Franta anunta ca Dacia Sandero e cea mai economica masina de pe piata: Vezi care e pretul pe kilometruDacia a vandut peste 120.000 de unitati in Marea Britanie.I.G. ...citeste mai departe despre " Dacia Duster, cea mai ieftina masina de condus in 2018 " pe Ziare.com