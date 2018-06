Clasicul motor 1.5 dCi se transforma in 1.5 Blue dCi, care va avea performante mai bune, catalizator si rezervor AdBlue, noteaza Automarket.Versiunile de 90 si 110 CP vor ajunge de acum la 95 cai putere, respectiv 115 cai putere.Rolul modificarilor este acela de a scadea nivelul de emisii."La nivel tehnic, aparitia noilor versiuni implica, printre altele, montarea unui sistem nou de racire de tip aer-apa si utilizarea unor noi injectoare care lucreaza la 2000 de bari", noteaza sursa citata.Pe langa cei cinci cai putere in plus, motorul de baza primeste extra 30 Nm, trecand de la 210 la 240 Nm. Cuplul maxim al motorului de 115 CP ramane identic cu cel pe care-l inlocuieste: 260 Nm.Modificarile duc si la o performanta mai buna. Astfel, versiunea 1.5 Blue dCi de 95 CP ofera o acceleratie 0-100 km/h in 12.6 secunde (anterior 13.8) si o viteza maxima de 167 km/h (anterior 158) . Varianta mai puternica, de 115 CP, reuseste si ea o imbunatatire a reprizei 0-100 km/h (10.5 secunde in loc de 11.8), iar viteza maxima creste de la 171 la 179 km/h.4,4 litri/100 km e consumul mixt anuntat pentru ambele motorizari.Noile motorizari vor adauga 150 de euro la pret. ...citeste mai departe despre " Dacia Duster primeste doua noi motorizari " pe Ziare.com