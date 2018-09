Producatorul auto de la Mioveni e prezent cu doua modele in Top 10 al celor mai bine vandute vehicule din Europa in luna august, scrie Best Ride.Dacia Duster se afla pe pozitia a 7-a, cu 17.500 de unitati comercializate, in crestere cu 84% fata de aceeasi luna a anului precedent.Urmeaza Dacia Sandero, pe pozitia 8, cu 17.415 vehicule vandute in august.Primul loc e ocupat din nou de Volkswagen Golf, cu 34.659 de unitati livrate. Renault Clio se afla pe pozitia a doua, iar Nissan Qashqai ocupa locul 3.Top 10 cele mai bine vandute masini in luna august:1. Volkswagen Golf 34.659 unitati2. Renault Clio 25.7343. Nissan Qashqai 24.4074. Volkswagen Polo 21.3255. Renault Captur 20.4796. Volkswagen Tiguan 19.3567. Dacia Duster 17.5008. Dacia Sandero 17.4159. Renault Megane 16.85710. Skoda Octavia 15.900In topul producatorilor auto din luna august, Dacia se afla pe locul 11, cu 49.020 de unitati vandute, in crestere cu 45% fata de anul trecut.Pe primul loc este Volkswagen (147.940 unitati), pozitia a doua e ocupata de Renault (99.744 unitati), in timp ce Audi (65.744 unitati) se pozitioneaza pe ultima treapta a podiumului.I.G. ...citeste mai departe despre " Dacia, la mare cautare: Are doua modele in Top 10 al celor mai bine vandute vehicule din Europa! Vezi cine ocupa primul loc " pe Ziare.com