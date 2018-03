Este vorba despre o recalibrare a calculatorului de injectie ce trebuie facuta, potrivit unui anunt facut de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului.Cei vizati de aceasta rechemare in service sunt cei care au masini cu numere de identificare in formula UU1YYYYYXXXXXXXX.Ar fi vorba despre 1.826 de autovehicule vizate de aceasta posibila problema a calculatorului de injectie."Dacia a identificat posibilitatea calibrarii incorecte a calculatorului de injectie. Acest lucru poate antrena pierderea functiei Stop&Start si a sistemului ESM (Energy Smart Management) ", se arata in comunicatul de presa.Operatiunea dureaza in jur de 35 de minute si este gratuita in service-urile Dacia.C.S. ...citeste mai departe despre " Dacia recheama in service aproape 2.000 de masini Duster din Romania " pe Ziare.com