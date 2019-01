Automarket precizeaza ca printre masinile rechemate sunt si unele din a doua generatie Logan, cel mai vandut model de pe piata din Romania.Dacia "a identificat ca, in situatii exceptionale in care este necesara declansarea airbag-ului, exista riscul ca acesta sa functioneze in mod necorespunzator".Anuntul a fost publicat pe site-ul oficial al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC).In service, fiecarei masini i se va inlocui airbag-ul din partea soferului, operatiune care ar trebui sa dureze cam 50 de minute si este gratuita.Cum aflati daca aveti o masina cu probleme? Constructorul auto va trimite notificari tuturor proprietarilor celor peste 13.000 de masini afectate. Acestia vor fi invitati sa contacteze un service din reteaua Dacia pentru stabilirea unei programari pentru inlocuirea airbag-ului.Modelul notificarii pe care o va trimite Dacia catre clientii afectati este disponibil pe site-ul oficial al ANPC. ...citeste mai departe despre " Dacia recheama in service peste 13.000 de masini pentru o problema de siguranta " pe Ziare.com