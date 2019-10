Producatorii auto sunt nevoiti sa actualizeze sistemele de tratare a gazelor de esapament ale masinilor mai vechi, dupa ce orase din Germania au inceput sa interzica circulatia vehiculelor diesel poluante, pentru a reduce poluarea, transmite Reuters.Daimler a infiintat saptamana trecuta un site pentru procesarea cererilor de sprijin financiar, in timp ce autoritatea de reglementare KBA analizeaza spre aprobare un kit destinat modernizarii sistemelor de evacuare a gazelor de esapament pentru diverse vehicule diesel de pasageri ale Mercedes.Compania a oferit subventiile clientilor din regiunile germane unde ar putea fi introduse restrictii de circulatie pentru vehiculele poluante.Initial, producatorii auto germani au oferit actualizari de softuri si au respins inlocuirea unor piese, incurajand in schimb clientii sa cumpere masini noi, cu motoare mai putin poluante.Dar organizatiile de protectie a consumatorilor au presat producatorii sa sprijine inlocuirea unor piese, ca solutie mai ieftina.Citeste si: Nebunia interdictiilor de circulatie in cazul masinilor diesel ...citeste mai departe despre " Daimler da cate 3.000 de euro proprietarilor de Mercedes diesel, pentru a-si pune filtre noi " pe Ziare.com