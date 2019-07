De ce este important sa ai un scut de motor metalic cand pleci la drum lung?

Intr-o perioada in care cu totii devenim mai vulnerabili, cu gandul la zilele libere, e important sa ne gasim concentrarea inainte de a porni motorul masinii si a pleca spre destinatia in care visam sa ajungem de la inceputul anului.Daca nu ai luat pana acum decizia de a-ti monta un scut auto pe masina, esti pe cale sa afli care sunt avantajele acestui accesoriu important si cum anume te va tine departe de defectiuni care iti pot strica intr-o secunda dispozitia in vacanta. Iata ce trebuie sa stii despre un scut auto metalic Oricat ne-ar placea sa credem contrariul, soselele din Romania mai au mult pana sa atinga un standard ridicat al calitatii. De la an la an, gropile din asfalt se inmultesc, iar defectiunile auto cresc direct proportional cu acestea. Vestea proasta este ca decizia de a le repara cat mai curand nu sta in mainile noastre.Vestea buna este ca masina ta poate circula in perfecta siguranta, fara ca tu sa conduci crispat, la trecerea peste o groapa din carosabil. Scutul auto metalic va proteja perfect partea inferioara a masinii, unde se afla toate componentele esentiale ale acesteia, iar motorul si baia de ulei vor fi aparate de lovituri puternice.Daca ti-ai propus ca in vacanta sa ajungi cu masina intr-o zona montana, e important sa iei in calcul si pericolul la care iti expui masina, in cazul in care nu folosesti un scut auto.Drumurile accidentate, asa cum sunt cele forestiere sau cele neasfaltate, pot ascunde pietre sau bucati din lemn solide. Ajunse in contact cu baia de ulei a masinii tale sau direct cu motorul, acestea iti pot da peste cap toate planurile de vacanta, lasandu-te cu masina in pana intr-un loc pe care nu il cunosti.Alaturi de un carlig de remorcare , care te-ar putea ajuta sa stai departe de ciocniri usoare din spate, foarte frecvente mai ales in sezonul rece, sau ti-ar putea inlesni ajutorul pe care vrei sa il oferi unui alt sofer aflat in dificultate, ramas impotmolit cu masina, un scut auto metalic se va dovedi a fi foarte eficient in multe ocazii.Ploile abundente, materialul antiderapant sau praful de pe carosabil pot scurta durata de viata a pieselor masinii tale. Avand accesul liber catre partea inferioara a masinii, toate acestea pot facilita instalarea ruginii pe motor sau pe alte componente importante ale autoturismului tau.Un scut de motor metalic poate fi, din nou, solutia la indemana pentru a tine aceste pericole la distanta si pentru a te putea bucura in voie de calatorii fericite catre destinatiile alese pentru vacanta.Asigura-ti masina cu cele mai bune accesorii auto si nu face rabat de la calitatea acestora, pentru ca linistea si confortul sunt cele mai importante aspecte de care vrei sa ai parte dupa un drum lung facut la volan.