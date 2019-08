De ce sa dotati atelierul cu un aparat geometrie roti?

(P)

De ce aveti de un aparat geometrie roti?

Ce poti face cu un aparat geometrie roti?

Masuratori pentru reglarea precisa a autoturismului.

Obtineti informatii precise de convergenta si divergenta.

Obtineti informatii precise despre unghiurile axei, a cazaturii.

Obtineti informatii despre deplasarea laterala si reculul rotii.

Cunoasteti diferenta de latime, deplasare si bataie.

Care sunt diferentele dintre cele trei tipuri de aparate?

Din acest motiv, este esential ca atelierele sa incorporeze scule vulcanizare noi si mai bune si sa aiba personal cu pregatire corespunzatoare pentru manipularea diverselor utilaje vulcanizare , deoarece numai in acest fel se poate raspunde cerintelor actuale ale industriei auto si ale oamenilor.Unul dintre aceste instrumente este aparatul de geometrie roti, indiferent daca este vorba de tehnologie CCD, turn 3D sau Touchless (fara contact), deoarece va permit sa oferiti un serviciu mai complet prin care elementele cheie sunt ajustate cu precizia tehnica ceruta de fiecare tip de vehicul si fiecare client.Veti obtine venituri mai mari nu numai prin integrarea unui nou serviciu de masurare si reglare. De aici, deriva altele, cum ar fi inlocuirea anvelopelor, masurarea geometrica a vehiculului, schimbarea amortizoarelor sau a barelor de suspensie, printre altele.Includerea acestui serviciu nu creste doar gradul de loialitate al clientilor existenti, ci atrage si noi clienti care doresc ca vehiculul lor sa fie in cele mai bune conditii, sa conduca mai confortabil si sa consume mai putin combustibil.Dupa cum s-a mentionat, oferirea unui serviciu suplimentar realizat cu cele mai bune instrumente va oferi atelierului o imagine mai profesionala si mai competitiva pe o piata din ce in ce mai solicitanta si care necesita experti care pot oferi o atentie completa si personalizata fiecarui client.Lumea se schimba la viteze ametitoare si, odata cu aceasta, tehnicile si procesele care trebuie aplicate pentru intretinerea unei masini, prin urmare, avand un astfel de aparat, mai ales de ultima generatie, va veti asigura ca atelierul va functiona in continuare, fiind in prim-plan.In timp ce aparatele CCD se conecteaza direct la obiectul masurat, 3D si Touchless surprind o imagine completa a rotii care este analizata de software pentru a determina pozitia acesteia, astfel incat acestea sunt adesea mai precise.Atat aparatele 3D, cat si cele fara contact sunt tehnologii relativ noi, contrar celor CCD, care, datorita timpului in care au fost pe piata, pot fi adaptate la o varietate mai mare de vehicule, indiferent de modelul lor si chiar de dimensiunea lor.In timp ce tehnologia CCD depinde de procese mai lungi, aparatele 3D si contactless ofera avantajul de a arata clientului ce se intampla cu masina sa in timp real oferind date mai precise, deoarece reduc marja de eroare la colectarea informatiilor din 12 unghiuri.Aceasta este una dintre cele mai mari diferente, intrucat aparatele 3D si fara contact proiecteaza o imagine tridimensionala pe un ecran care va permite sa stiti exact unde sunt anvelopele si de cate grade are nevoie fiecare sa fie perfect aliniate.