Incep inscrierile in programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2019. Iata conditiile

"Sarbatorim a 15-a editie a lansarii programului Rabla de reinnoire a parcului auto national. Romanii asteapta lansarea acestui program pentru ca romanii doresc sa cumpere o masina nepoluanta, care si din punct de vedere estetic sa arate altfel si doresc sa circule in siguranta pe drumurile acestei tari.Si mai stiu un lucru, ca ori de cate ori a fost nevoie, Administratia Fondului de Mediu, Ministerul Mediului si Guvernul au incercat de la editie la editie sa imbunatateasca acest program, astfel incat sumele pe care le acordam sa fie unele care sa stimuleze cumparatorul si cetateanul, astfel incat sa deblocam acest sistem de rable, de deseuri, intr-un anumit sens al cuvantului, care de multe ori ne deranjeaza atunci cand, sa zicem asa, sunt lasate in curtea omului, sa ploua, sa ninga peste ele, pentru ca nu mai pot fi folosite, le vedem prin parcari, le vedem abandonate.Pentru ca suntem in anul 2019, care am spus ca este anul de debut pentru pornirea in adevaratul sens al cuvantului al motoarelor reciclarii in Romania si pentru ca dorim ca aceste autovehicule vechi sa fie duse acolo unde trebuie si fiecare componenta sa poata sa fie reciclata, am hotarat acum doua saptamani ca ITP sa fie scos din ghidul de finantare, astfel incat tot ce e vechi de care nu ne mai putem folosi, dar care are capacitatea sa fie reciclat sa poata fi reciclat.Am promis data de 5 pentru lansarea proiectului si a programului Rabla, dar scotand ITP si respectand legea a trebuit sa intarziem cateva zile, dar cred ca totusi romanii se bucura ca azi noi lansam cel mai longeviv program guvernamental", a afirmat Gavrilescu.Vineri incep inscrierileEa a precizat ca inscrierile in program vor incepe vineri si si-a exprimat speranta ca suma prevazuta in buget, de 350 de milioane de lei, sa poata fi dublata."Le spun tuturor romanilor ca de vineri, din data de 12 (aprilie - n.red.), se pot deja inscrie in Programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Le doresc succes sa-si cumpere o masina noua. Imi doresc asa cum am facut si anul trecut sa reusim cu ajutorul Guvernului sa dublam suma pe care acum o avem inscrisa in buget, de 320 milioane lei pentru circa 35.000 de prime de casare.Imi doresc foarte mult ca programul pe care azi il lansam sa se dovedeasca si in aceasta editie a fi unul iubit de roman