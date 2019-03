Volvo va limita din fabrica viteza maxima a masinilor pe care le produce

180 de kilometri pe ora va fi viteza maxima cu care vor putea fi conduse vehiculele brandului suedez, detinut de chinezii de la Geely."Volvo Cars, in calitate de lider mondial in domeniul sigurantei, trimite un semnal puternic despre pericolele de depasire a vitezei si va limita viteza maxima pe toate autoturismele la 180 km/h din 2020", se arata intr-un comunicat al nordicilor.Viziunea indrazneata a companiei urmareste ca nimeni sa nu fie ucis sau ranit serios intr-un autovehicul nou Volvo pana in anul 2020.Citeste mai departe despre " Decizie istorica luata de Volvo: La cati km/h va fi limitata viteza maxima a masinilor " pe Ziare.com