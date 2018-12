SUV-ul american, ajuns la cea de-a 4-a generatie si care are un pret de pornire de 50.000 de euro, a fost notat cu o singura stea (din 5).Wrangler ofera o protectie de doar 50% pentru pasagerii adulti, in timp ce la copii sta ceva mai bine, inregistrand o siguranta de 69%. Marile probleme sunt la protectia pietonilor, de doar 49%, dar mai ales la sistemele de siguranta, care au fost notate numai cu 32%."E cu adevarat dezamagitor sa vezi o masina noua, pusa la vanzare in 2018, care nu dispune de un sistem autonom de franare sau de asistenta la mentinerea benzii de circulatie", a spus Michiel van Ratingen, secretar general al Euro NCAP, potrivit Best Ride.Lucrurile sunt chiar si mai grave pentru un alt model ce-l vedem pe strazile noastre, Fiat Panda, care a obtinut 0 stele!Micutul model italian ofera doar 16% protectie pentru pasagerii copii, iar sistemele de siguranta de pe vehicul au fost punctate cu 7%.Rezultatele Euro NCAP pentru alte 7 masini, Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-PACE, Peugeot 508, Volvo V60 si S60, au fost anuntate miercuri, toate obtinand cate 5 stele.European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) este un program european de evaluare a performantelor in domeniul sigurantei autovehiculelor cu sediul la Bruxelles (Belgia) si infiintat in 1997 de Laboratorul de Cercetari in Transporturi al Departamentului pentru Transport al Regatului Unit si sustinut de mai multe guverne europene, precum si de Uniunea Europeana.I.G. ...citeste mai departe despre " Dezastru la testul Euro NCAP pentru un model de 50.000 de euro. Alta masina cunoscuta a primit 0 stele! (Video) " pe Ziare.com