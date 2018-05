Autoritatile din Germania au lansat o investigatie pentru a afla daca modele Audi A6 si A7 au utilizat un dispozitiv de trucare a emisiilor.Dispozitivul in cauza ar fi diferit fata de cel folosit de Volkswagen Autoritatea de Transport din Germania (KBA) a convocat Audi pentru o audiere formala, relateaza revista Der Spiegel.In Germania, aproximativ 30.000 de autovehicule echipate cu motoare diesel cu 6 cilindri ar putea avea cu un dispozitiv software ilegal de emisii, sustine sursa citata mai sus.Aproximativ 60.000 de vehiculele din intreaga lume sunt echipate cu motorul in cauza, V6 TDI, a anuntat Ministerul Transporturilor din Germania, adaugand ca certificarea pan-europeana a modelelor Audi in cauza a fost emisa in Luxemburg.I.G. ...citeste mai departe despre " Dieselgate is back: Doua modele auto de top, suspectate ca au utilizat un dispozitiv de trucare a emisiilor " pe Ziare.com