Director nou la Renault Romania

Responsabilitatile si atributiile lui Jerome Olive vor fi exercitate pe perioada de interimat pana la o noua nominalizare a Groupe Renault."Antoine Doucerain isi inceteaza activitatea din Romania din motive personale. Jerome Olive, in prezent, Alliance Regional SVP - Manufacturing, Supply Chain & Process Engineering pentru regiunea Eurasia, a mai indeplinit functia de director general Dacia si Groupe Renault Romania in perioada 2010 - 2013", se arata in comunicat.Jerome Olive a obtinut diploma de inginer a Institutului Catolic de Arte si Meserii (ICAM) in anul 1980. Cariera sa la Renault a inceput in 1982, la uzina de la Sandouville, unde a ocupat diferite posturi in domeniul fiabilizarii proceselor de fabricatie si de mentenanta."In 1985, a preluat functia de responsabil investitii si mentenanta la SBFM (Societe Bretonne de Fonderie et Mecanique), apoi pe cea de director de productie. In 1996, in calitate de sef al departamentului de Caroserie, a fost responsabil de lansarea in fabricatie a modelului Scenic 1 la uzina Renault din Douai", se arata in comunicat.In 1999, Olive a devenit director adjunct responsabil cu fabricatia, preluand conducerea uzinei la inceputul anului 2004. In ianuarie 2010 este numit director general Dacia si Groupe Renault Romania pana in 2013.In continuare, ocupa functiile de director industrial pentru regiunea Euromed Africa, director industrial pentru Europa si mai apoi devine Alliance Regional SVP - Manufacturing, Supply Chain & Process Engineering pentru regiunea Eurasia.