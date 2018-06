Un purtator de cuvant al companiei Volkswagen , care detine Audi, a confirmat ca Stadler a fost arestat luni, transmite BBC.Procurorii din Munchen sustin ca au cerut arestarea (decisa de un judecator) din cauza riscului ca Stadler sa incerce sa distruga dovezi.Compania Audi a fost, de asemenea, implicata in scandalul emisiilor care a afectat VW inca din 2015.Luna trecuta, Audi a recunoscut ca 60.000 de masini A6 si A7 cu motoare diesel au probleme de emisie.Scandalul a izbucnit dupa ce Agentia americana pentru Protectia Mediului (EPA) a acuzat VW ca a instalat sisteme speciale pe unele autoturisme diesel pentru a evita standardele federale din SUA in materie de emisii, expunand cetateni americani la gaze poluante.Influentarea rezultatelor testelor de poluare a permis ca aproape 580.000 de vehicule diesel VW, comercializate din 2009, sa emita pana la de 40 de ori mai multe noxe decat normele legale.VW a recunoscut instalarea softurilor legale pe automobilele diesel in septembrie 2015.Acum Volkswagen trebuie sa achite daune de aproape 15 miliarde de dolari in SUA. In plus, VW va achita o amenda civila de 1,5 miliarde de dolari si o amenda penala de 2,8 miliarde de dolari.Citeste si:Grupul Volkswagen a fost amendat cu 1,2 miliarde de dolari in scandalul emisiilorScandalul diesel e departe de a fi rezolvat. In ce stare e ancheta si care e situatia pentru fiecare producator auto vizatMasinile Diesel "sunt terminate", in cativa ani vor disparea. Recomandarea unui comisar european pentru RomaniaFostul director general al Volkswagen, inculpat in SUA in scandalul emisiilor ...citeste mai departe despre " Directorul Audi a fost arestat in scandalul emisiilor " pe Ziare.com