Constructorul de la Mioveni a avut o luna ianuarie de-a dreptul excelenta si a inregistrat cresteri de vanzari spectaculoase.Astfel, modelele Sandero si Duster se afla in Top 20 cel mai bine vandute masini de pe Batranul Continent in prima luna a anului, potrivit datelor prezentate de Jato Dynamics.Sandero ocupa pozitia a 13-a, cu 16.400 de unitati vandute, in crestere cu 10% fata de luna ianuarie a anului trecut. De partea cealalta, Duster ocupa locul 17, cu 15.024 modele comercializate, o crestere de 45% fata de anul 2017! Volkswagen Golf se mentine pe primul loc in topul celor mai dorite modele din Europa, urmat de Ford Fiesta si Renault Clio.Iata cum arata Top 25 cel mai vandute masini din Europa, in luna ianuarie 2018:1. Volkswagen Golf - 43.145 masini vandute2. Ford Fiesta - 25.8783. Renault Clio - 24.8204. Volkswagen Polo - 22.7525. Skoda Octavia - 21.5886. Peugeot 208 - 21.2467. Volkswagen Tiguan - 20.7228. Nissan Qashqai - 20.6439. Toyota Yaris - 20.15510. Citroen C3 - 18.72111. Ford Focus - 18.12012. Peugeot 3008 - 16.89513. DACIA SANDERO - 16.40014. Opel Corsa - 15.73515. Volkswagen Passat - 15.47316. Skoda Fabia - 15.46517. DACIA DUSTER - 15.02418. Peugeot 2008 - 14.97419. Fiat Panda - 14.76520. Fiat 500 - 14.50321. Renault Captur - 14.33322. Opel Astra - 14.00423. Opel Mokka - 13.69324. Peugeot 308 - 12.98125. Ford Kuga - 12.945In clasamentul constructorilor auto, Dacia se afla pe locul 16, cu 41.500 de masini vandute in ianuarie 2018, in crestere cu 20% fata de aceeasi luna a anului trecut.Primul loc si in acest top e ocupat de Volkswagen, urmat de Ford si Peugeot.Check out Europe's bestselling cars in January 2018. Full details: https://t.co/3qPuPyK9nY pic.twitter.com/fb7ckNfMcI- JATO Dynamics (@JATO_Dynamics) February 27, 2018Ianuarie a fost prima luna in care a fost comercializata noua generatie a modelului Duster.I.G. ...citeste mai departe despre " Doua modele Dacia, in topul celor mai bine vandute masini din Europa. Vezi cine ocupa primul loc " pe Ziare.com