Dupa ce romanii au cumparat mai multe masini electrice, incarcarea lor s-a scumpit. Cum e mai avantajos: La statie sau acasa?

Deja un operator cunoscut din industria "benzinariilor electrice" a anuntat ca, incepand cu 19 martie, va taxa acest serviciu.Daca strategia acestuia de business va da roade, n-ar fi exclus ca si alti operatori din bransa sa-i urmeze exemplu, cat de curand. Iar daca asa ceva se va intampla, toti romanii care au masini electrice vor fi nevoiti sa cheltuiasca mai mult cu ele.In Romania exista deja peste 150 de spatii dotate cu una sau mai multe statii de incarcare a masinilor electrice, potrivit aplicatiei PlugShare. In circa 80% dintre aceste locuri, incarcarea bateriei e gratuita. La restul statiilor, soferii platesc, in medie, doar 1 leu pe kW incarcat, ceea ce inseamna ca un "plin" de electricitate ajunge sa coste cel mult 35 lei pentru o masina de clasa mica.Avantajoase pentru client, aceste facilitati nu-i aduc, insa, intreprinzatorului decat cheltuiala, a apreciat pentru Ziare.com Andrei Galea, reprezentant al companiei e-Charge Renovatio.Compania Renovatio e-Charge care opereaza statii de incarcare in intreaga tara a anuntat inca de la inceputul saptamanii ca va taxa, incepand cu 19 martie, incarcarea masinilor electrice pe care din 2016 o asigura gratuit. Mai exact, compania va percepe un tarif pe minutul de incarcare si va lansa un sistem de abonamente al caror pret va ajunge la 220 lei. Astfel, nu doar ca "plinul" de electricitate nu va mai fi gratuit, dar el va ajunge sa coste, in medie, cam cat unul de benzina sau de motorina."Introducerea unui tarif pentru incarcare inseamna, de fapt, intrare in normalitate. Societatea a investit pana acum in dezvoltarea a 32 de locatii in tara, fiecare avand una sau mai multe statii de incarcare. Avem si 11 statii fast-charge care costa, in medie, 30.000 de euro bucata.Pe langa investitia initiala, toate acestea necesita mentenanta, care costa si ea. In plus, energia electrica livrata pana acum a fost platita tot de companie.Stim ca exista pe piata furnizori care ofera, in continuare, alimentare gratuita a masinilor electrice. Nu excludem nici ca parte dintre clientii nostri sa se indrepte spre acei furnizori, in perioada imediat urmatoare. E important, insa, sa intelegem ceva. Dupa parerea mea, la statiile din retea nu vii ca sa stai 45 de minute si sa iti incarci bateria masinii pana la 100%. Asta o poti face la statia de