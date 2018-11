Comercializat la rusi sub denumirea de Renault Duster, SUV-ul aflat la cea de-a doua generatie nu i-a impresionat deloc pe rusi"Nu e atat de robust si destul de zgomotos", noteaza stopru.com, cand vine vorba de portbagaj si spatiul pentru depozitarea lopetii si a periei pentru indepartat zapada.Unul dintre avantajele pentru sofatul in conditii de iarna e parbrizul incalzit, insa autorul articolului se plange ca zona stergatoarele nu este incalzita.De asemenea, "capota ar acumula gheata, care tinde sa zboare direct in parbriz in timpul mersului", mai scrie publicatia in cauza.O alta problema ar fi ca usa portbagajului ingheata destul de usor si se deschide greu."Indepartarea zapezii de pe acoperis este o sarcina foarte dificila din cauza sinelor fixe. Pentru a indeparta zapada, aveti nevoie de o perie fina, ceea ce este foarte incomod", se mai arata in articol.In final, dupa o zapada puternica, suprafata masinii a fost acoperita de o crusta inghetata, ceea ce a facut ca usile sa nu mai poata fi deschise.I.G. ...citeste mai departe despre " Duster, testat in conditii extreme de rusi: Ce probleme au depistat " pe Ziare.com