Efect al razboiului comercial dintre SUA si China: BMW va mari preturile a doua SUV-uri

Producatorul auto german a anuntat ca va mari preturile de retail recomandate de producator pentru SUV-urile X5 si X6 cu 4%, respectiv cu 7%, transmite Reuters.Majorarile arata ca BMW vrea sa absoarba cea mai mare parte a costurilor suplimentare suportate pentru livrarea SUV-urilor din Carolina de Sud in China, ceea ce arata concurenta acerba a brandurilor de lux pe piata chineza.Masura a fost luata de BMW dupa ce China a impus in aceasta luna noi tarife, de circa 34 de miliarde de dolari, pentru importurile din Statele Unite, pentru produse precum soia, automobile si homari, in cadrul unui amplu conflict comercial.Beijing-ul, care in acest an a redus tarifele pentru toate automobilele importate, a impus incepand din 6 iulie tarife suplimentare de 25% pentru vehiculele fabricate in Statele Unite. In consecinta, China aplica taxe de import de 40% pentru toate vehiculele importate din SUA."BMW sustine libertatea comertului, dar nu poate sa nu ia nicio masura de reactie la schimbarile din piata", a declarat un purtator de cuvant al BMW.BMW importa din SUA SUV-urile X4, X5 si X6 in China, unde cererea de vehicule sport utilitare este in crestere puternica. Anul trecut, producatorul auto german a livrat peste 100.000 de vehicule din Statele Unite in China.Compania nu a facut nicio referire la pretul modelului X4.Decizia BMW vine dupa ce Ford Motor a anuntat ca deocamdata nu va mari preturile, intr-un efort de a sustine ritmul actual al afacerilor.Dealeri auto din China au declarat ca Mercedes Benz, divizie a grupului german Daimler , a marit moderat pretul SUV-ului GLE, fabricat in Alabama, la jumatatea lunii iulie.Un purtator de cuvant al Daimler a declarat ca grupul cauta solutii pentru a atenua impactul razboiului comercial, iar acest lucru va include o analiza a oportunitatii de a transfera o parte din productie in China.Daimler a anuntat saptamana trecuta ca profitul inainte de taxe va scadea in 2018 comparativ cu cel din 2017, pentru ca tarifele aplicate de China importurilor vor afecta vanzarile de SUV-uri Mercedes-Benz.Citeste si:A inceput oficial razboiul comercial dintre SUA si ChinaO noua salva a Americii in razboiul comercial cu ...citeste mai departe despre " Efect al razboiului comercial dintre SUA si China: BMW va mari preturile a doua SUV-uri " pe Ziare.com