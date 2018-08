Elon Musk a abandonat ideea care a socat investitorii: Nu mai retrage Testa de la bursa

Decizia de a mentine listarea Tesla la bursa, ridica noi semne de intrebare legate de viitorul companiei, transmite Reuters.Actiunile Tesla au fost tranzactionate cu mult sub nivelul de pe 7 august, zi in care Musk a anuntat pe Twitter ca se gandeste la retragerea de la bursa a companiei, la un pret al actiunilor de 420 de dolari pe unitate, investitorii intrebandu-se ce ar insemna acest lucru pentru capacitatea lui Musk de a o rentabiliza.Musk si Tesla se confrunta si cu o serie de procese din partea investitorilor si cu o investigatie a Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare, referitoare la acuratetea mesajului publicat de Musk pe Twitter, potrivit caruia are asigurata finantarea acordului.Seful Tesla a spus vineri ca opinia sa ca exista o finantare mai mult decat suficienta pentru retragerea companiei de la bursa a fost intarita pe parcursul procesului, dar ca a abandonat ideea pentru ca s-a dovedit ca necesita mai mult timp si atentie decat a anticipat."Cu toate ca majoritatea actionarilor cu care am vorbit au spus ca vor ramane alaturi de Tesla daca va deveni companie privata, opinia a fost "va rugam nu faceti asta"", a scris Musk intr-o postare pe blog.Musk, care detine circa un sfert din actiunile Tesla, a afirmat anterior ca vrea sa transforme Tesla in companie privata fara sa recurga la metoda standard a unei preluari finantate prin datorii noi.Acesta a estimat ca doua treimi din actionarii Tesla ar fi optat sa isi transfere actiunile intr-o companie privata. Acest fapt ar fi redus semnificativ banii necesari pentru acest acord si ar fi evitat indatorarea suplimentara a Tesla, care are deja datorii de 11 miliarde de dolari si un flux negativ de numerar.Cu toate acestea, Musk a spus vineri ca un numar de actionari institutionali au explicat sa au probleme legate de complianta interna care limiteaza marimea investitiilor intr-o companie privata. In privinta investitorilor persoane fizice, Musk a spus ca nu exista certitudinea ca acestia vor dori sa fie actionari la Tesla daca acesta va deveni privata.Afirmatiile contrasteaza puternic cu tweet-ul din 7 august, in care Musk a afirmat ca "sprijinul investitorilor este confirmat"....citeste mai departe despre " Elon Musk a abandonat ideea care a socat investitorii: Nu mai retrage Testa de la bursa " pe Ziare.com