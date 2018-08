In 2017, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la lansarea brandului italian Ferrari, compania a scos pe piata o editie limitata de masini numita "The McQueen", se arata in documentele depuse la o instanta din Los Angeles, California, potrivit The Hollywood Reporter.Ferrari "creeaza o falsa perceptie ca masina a fost autorizata de familie si ca designul si detaliile o fac un autentic automobil 'McQueen', care i-ar justifica pretul premium si valoarea asociata produselor originale McQueen", se arata in aceleasi documente.Dupa ce avocatii familiei au facut o plangere, Ferrari a redenumit modelul "The Actor", dar a continuat sa foloseasca imaginea lui McQueen pe site-ul sau si in campaniile de promovare, potrivit documentelor.Reprezentantii Ferrari au refuzat sa comenteze subiectul.Procesul a fost intentat de fiul lui McQueen, Chadwick McQueen, si de administratorii averii fiicei actorului, Terry McQueen, in numele nepoatei Molly McQueen.Familia doreste, printre altele, distrugerea tuturor materialelor promotionale in care s-a folosit imaginea actorului, dar si despagubiri.In trecut, familia actorului a colaborat cu mai multe branduri de masini, precum Ford, care a lansat un nou model Mustang pentru a omagia automobilul pe care l-a condus Steven McQueen in filmul din 1968 "Bullitt".Actorul Steve McQueen (1930-1980), numit "King of cool" pentru modul nonsalant in care si-a interpretat personajele, a jucat in filme precum "Marea evadare" (1963), "Cei sapte magnifici" (1960), "Inspectorul Bullitt" (1968), "Cincinnati Kid" (1965) si "Papillon" (1973) si a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din drama de razboi "Canoniera de pe Yangtze/ The Sand Pebbles" (1966).Starul american era renumit si pentru faptul ca isi realiza singur cascadoriile din filmele in care era distribuit.Steve McQueen a murit in Mexic, in 1980, la varsta de 50 de ani. ...citeste mai departe despre " Familia lui Steve McQueen da in judecata Ferrari, pentru ca se foloseste de numele actorului " pe Ziare.com