Potrivit unui comunicat de presa remis marti Ziare.com, tariful va include distanta pana la destinatie, timpul estimat in functie de trafic, tariful dinamic daca este cazul, dar si eventualele reduceri promotionale."Incepand de miercuri, 14 februarie, aplicatia Uber va arata costul exact al unei curse inainte de a plasa o comanda, pentru mai multa claritate si o experienta mai buna a pasagerilor", arata Uber in comunicatul citat.Reprezentantii companiei dau ca exemplu o cursa de la Dristor pana la Gara de Nord, care la ora de varf va costa 15,63 lei, sau o cursa de Piata Victoriei pana la aeroport care va ajunge la 26,09 lei.In plus, atunci cand intervine tarifarea dinamica, aplicatia va arata suma exacta alaturi de mesajul ca tarifele sunt marite ca urmare a cererii mari, caz in care utilizatorii vor fi notificati despre asta si li se va cere si confirmare."In situatiile in care pasagerii modifica destinatia, adauga o oprire pe parcurs sau timpul petrecut in cursa e mai lung decat cel estimat, aplicatia va actualiza corespunzator valoarea totala a cursei", mai precizeaza reprezentantii Uber.Citeste si:Nou in Romania: Soferii Uber vor aduce si mancareCel mai nou serviciu Uber vine si in RomaniaAfacerile precum Uber sau Airbnb se vor inmulti in 2018Uber, implicata intr-un scandal de spionaj - ar fi incercat sa fure secrete comercialeSeful Uber este convins ca in urmatorii zece ani vom calatori cu masini zburatoareA.D. ...citeste mai departe despre " Fara surprize cand ajungi la destinatie: Uber va arata de acum pretul exact al cursei " pe Ziare.com