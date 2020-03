Fiat Chrysler isi inchide majoritatea uzinelor din Europa pana in 27 martie

Decizia vizeaza sase uzine din Italia, una din Serbia si una din Polonia, a precizat FCA, intr-un moment in care in Italia se inregistreaza peste 1.800 de morti din cauza coronavirusului.Potrivit agentiei italiene Radiocor, aceste uzine reprezinta 30% pana la 35% din capacitatile de productie ale constructorului auto care detine marcile Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge si Ram.La bursa de Milano acest anunt a determinat caderea cu peste 14% a cotatiei actiunilor FCA, pana la 7,10 euro."Grupul va utiliza aceste suspendari pentru a pune in practica revizuiri ale procedurilor de productie si de control al calitatii in beneficiul clientilor si a productivitatii globale", a precizat FCA, adaugand ca va profita de acest ragaz si pentru a extinde procedurile de dezinfectare a uzinelor.La inceputul lunii februarie, FCA, care urmeaza sa fuzioneze cu grupul auto francez PSA, a anuntat o scadere de 19% a profitului net in anul 2019, pana la 2,7 miliarde euro, pe fondul unei scaderi a vanzarilor de 2%, pana la 108,18 miliarde euro.