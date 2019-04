Astfel, media emisiilor de dioxid de carbon ale vehiculelor Fiat Chrysler Automobiles va scadea la un nivel acceptat in Uniunea europeana, a relatat duminica publicatia Financial Times.Articolul publicat de Financial Times nu include detalii referitoare la suma pe care o va plati Fiat Chrysler companiei americane.Producatorul auto si Tesla au format o flota comuna de vehicule pe 25 februarie, a mai relatat publicatia, citand o declaratie depusa la Comisia Europeana.Reprezentantii Tesla si cei ai Fiat Chrysler nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii din partea Reuters.Citeste si: Comisia Europeana acuza producatorii germani de conspiratie in cazul tehnologiei privind emisiile poluante ...citeste mai departe despre " Fiat Chrysler va plati Tesla sute de milioane de euro pentru a evita amenzi " pe Ziare.com