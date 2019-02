Ford a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2019 - ce masini poti cumpara la pret redus

Cel mai ieftin model Ford disponibil prin Rabla 2019 este Ka, in versiunea pe benzina 1.2 TI-VCT 85 CP, la un pret de 9.986 de euro cu TVA inclus.Printre dotarile optionale, la acesti bani veti primi aer conditionat automat, radio, sistem multimedia SYNC III cu display de 6,5", cruise control, vopsea metalizata white gold, parbriz incalzit, scaune fata incalzite si cotiera.Pretul pentru Ford Fiesta prin Rabla 2019 in versiunea pe benzina 1.0, 100 CP, este de 11.449 de euro.Aceasta versiune vine cu urmatoarele dotari: scaune fata incalzite, volan incalzit, parbriz incalzit, volan imbracat in piele, aer conditionat manual, sistem multimedia SYNC III cu display de 6.5", bluetooth, USB, sistem de asistenta in caz de urgenta 112, faruri de ceata, cotiera si vopsea metalizata blue metallic.Ford EcoSport are un pret de 13.000 de euro prin Rabla 2019, in versiunea pe benzina 1.0 EcoBoost 125 CP.Dotarile optionale incluse in pret sunt urmatoarele: senzori parcare fata si spate, aer conditionat automat, sistem multimedia SYNC 3 cu ecran de 8" si vopsea metalizata blue lightning.Ford Focus prin programul Rabla 2019 costa 13.998 de euro, in versiunea pe benzina 1.0 EcoBoost 100CP.La acesti bani, modelul va beneficia de urmatoarele dotari optionale: aer conditionat automat cu reglare pe doua zone, keyless entry si oglinzi pliabile electric, senzor de ploaie si oglinda electrocromata. Masina vine, oricum, din versiunea standard cu lumini de zi LED, display color de 8" cu touch, jante de aliaj de 16", volan si schimbator din piele si asistenta pre-coliziune.Deocamdata nu se stie cand incepe programul Rabla 2019, insa cel mai probabil va mai dura cel putin doua luni, avand in vedere ca bugetul nu a fost inca aprobat.Totusi, dealerii auto primesc deja precomenzi pentru modelele disponibile.Ziare.com va publica si ofertele celorlalti producatori auto, pe masura ce acestea sunt anuntate.Citeste si: Dacia a anuntat ofertele pentru Rabla 2019: Cat costa Logan, Sandero si DusterOfertele Renault prin Rabla 2019C.S. ...citeste mai departe despre " Ford a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2019 - ce masini poti cumpara la pret redus " pe Ziare.com