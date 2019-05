Ford isi reduce forta de munca la nivel global cu 10%: Circa 7.000 de oameni vor fi concediati sau vor pleca singuri

Directorul general al Ford, Jim Hackett, a afirmat luni, intr-un email adresat angajatilor, ca restructurarea include plecari voluntare si concedieri, iar un purtator de cuvant a adaugat ca vor fi blocate posturile libere. Aproximativ 2.300 dintre persoanele afectate de masuri sunt angajate in Statele Unite, transmite Reuters."Pentru a reusi in aceasta industrie competitiva si a pozitiona Ford pentru a castiga intr-un viitor care se schimba rapid, trebuie sa reducem birocratia, sa dam putere managerilor, sa acceleram procesul decizional, sa ne concentram pe cele mai valoroase activitati si sa reducem costurile", a afirmat Hackett in email.Ford se restructureaza la nivel mondial pentru a-si imbunatati profitabilitatea si a accelera dezvoltarea produselor, aplicand sau anuntand reduceri in Europa, America de Sud si Rusia.Producatorul auto a semnat totodata un acord cu Volkswagen pentru a colabora in domeniul vehiculelor comerciale van si camionetelor pickup. Companiile mai negociaza o alianta mai larga pentru dezvoltarea de vehicule electrice si autonome.Presedintele american Donald Trump a criticat aspru companiile auto care fac restructurari, mai ales General Motors , dar s-a concentrat mai mult pe desfiintarea posturilor productive din fabrici, nu pe posturile administrative.Casa Alba nu a comentat imediat informatia despre concedierile de la Ford.Hackett a mai spus ca restructurarea ar trebui sa se incheie pana la sfarsitul lunii august si ca 2019 este un an de tranzitie pentru companie.In cadrul restructurarii, Hackett a spus ca vor fi eliminate aproape 20% din posturile de directori superiori, pentru reducerea birocratiei si accelerarea procesului decizional. Inainte de restructurare, Ford avea 14 paliere organizationale, dar pana la sfarsitul acestui an vor ramane doar 9.Citeste si:Ford va investi 500 de milioane de dolari intr-un posibil rival al TeslaSute de sindicalisti, inclusiv de la Dacia si Ford, protesteaza la Guvern: Dragnea, nu uita, puscaria e a ta! (Video) ...citeste mai departe despre " Ford isi reduce forta de munca la nivel global cu 10%: Circa 7.000 de oameni vor fi concediati sau vor pleca singuri " pe Ziare.com