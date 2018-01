Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015.Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor, care ar putea provoca un incendiu sub capota, informeaza Digi 24.Ford Romania va trimite scrisori proprietarilor pentru a-i chema cu masinile la cel mai apropiat service, unde se va imbunatati sistemul de racire si se va actualiza soft-ul vehiculului. Reparatiile sunt gratuite si ar putea dura aproape 5 ore.La inceputul lunii aprilie 2017, Ford a rechemat in service peste 53.000 de masini care aveau probleme cu frana de mana. Masinile parcate riscau sa se miste de pe le loc daca nu era trasa frana de mana.Citeste si:Ford recheama in service 53.000 de masini: Daca nu tragi frana de mana, pleaca singure de pe locPrima masina care detecteaza sentimentele soferului si preia controlul cand e nevoie ...citeste mai departe despre " Ford recheama sute de masini in Romania: Exista pericolul ca motorul sa ia foc " pe Ziare.com