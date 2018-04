Jim Farley, presedinte al Ford pentru piete globale, a spus ca firma intentioneaza sa opereze propria retea de vehicule construite la comanda, in loc sa vanda tehnologia unui operator de transport, relateaza Financial Times.Grupul a investit anul trecut un miliard de dolari in startup-ul de inteligenta artificiala Argom, pentru a concura cu Waymo si Uber, dar si cu rivali din industria auto, precum General Motors si Toyota , in dezvoltarea vehiculelor autonome.Ford testeaza totodata un serviciu in Miami impreuna cu Domino's Pizza pentru a-si imbunatati modelul de afaceri, cum ar fi oferirea de discount-uri clientilor care accepta sa iasa din apartament pana la un vehicul autonom care efectueaza livrari la domiciliu.In pofida unui accident fatal recent in care a fost implicat un vehicul autonom testat de Uber, tehnologia este considerata sigura pentru ca elimina eroarea umana. Aceasta tehnologie poate contribui la dezvoltarea unor noi afaceri, cum ar fi cele cu robo-taxiuri, care in timp ar putea inlocui automobilele personale, in orasele aglomerate.Uber a anuntat ca eliminarea costului platii soferilor este esensiala pentru modelul sau de afaceri, pe termen lung.Alianta Renault -Nissan- Mitsubishi intentioneaza la randul ei sa detina o retea de vehicule de transport an 2022, dar nu a oferit detalii privind tipul de vehicule care vor fi utilizate. ...citeste mai departe despre " Ford vrea sa faca o schimbare majora in urmatorii ani: Propria retea de robo-taxiuri " pe Ziare.com