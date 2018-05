Grupul Volkswagen nu a comentat imediat informatia.Inculparea a avut loc in luna martie, dar a fost facuta publica joi, in aceeasi zi cu adunarea anuala a actionarilor Volkswagen din Germania, transmite Reuters.Winterkorn a demisionat la scurt timp dupa izbucnirea scandalului legat de vehiculele poluante, in SUA, in septembrie 2015.Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a anuntat intr-un comunicat ca acuzatiile arata ca "schema prin care Volkswagen a evitat sa isi indelineasca obligatiile legale a mers pana la varful companiei".Winterkorn este acuzat de conspiratie pentru fraudarea Statelor Unite, frauda informatica si incalcarea Legii pentru Aer Curat, incepand cel putin din mai 2014 si pana in noiembrie 2015, prin utilizarea unui software ilegal care a permis ca vehiculele diesel ale VW sa emita emisii peste normele admise fara ca acestea sa fie detectate.Volkswagen a sustinut initial ca numai directorii de nivel mai jos au stiut despre manipularea emisiilor. Potrivit acuzatiilor, Winterkorn a fost informat despre manipularea emisiilor diesel in mai 2014 si in iulie 2015 si a convenit cu alti directori ai VW "sa continue frauda si sa insele autoritatile de reglementare americane".Un purtator de cuvant al procuraturii din Detroit a declarat ca Winterkorn nu este retinut in acest caz. In total, noua persoane au fost acuzate, iar doua si-au recunoscut vinovatia.Un cetatean italian, fost director al Audi, se afla in Germania si asteapta sa fie extradat.Alti sase directori ai Volkswagen care sunt acuzati se afla in Germania si au evitat sa se prezinte in fata procurorilor americani intrucat Germania nu isi extradeaza de obicei cetatenii.Citeste si Volkswagen strange cureaua. Cinci consecinte serioase ale scandalului DieselgateScandalul Volkswagen ia amploare: Milioane de teste, falsificate in Germania ...citeste mai departe despre " Fostul director general al Volkswagen, inculpat in SUA in scandalul emisiilor " pe Ziare.com