Fostul presedinte al Nissan a fost pus sub acuzare pentru nereguli financiare

Acesta a fost pus sub acuzare pentru fals in declaratii in rapoartele anuale Nissan, relateaza BBC.Ghosn a fost arestat in luna noiembrie, fiind suspectat ca si-a subevaluat salariul si ca a folosit bunurile companiei pentru uz personal.Fostul presedinte al aliantei Renault, Nissan si Mitsubishi a negat acuzatiile.Daca Ghosn va fi arestat din nou in baza unor acuzatii noi, acesta ar putea petrece alte 20 de zile in inchisoare pentru interogatoriu.