Fostul presedinte al Nissan se declara nevinovat in prima aparitie publica de la arestare

Acesta a declarat, in fata unui tribunal din Tokyo, ca a fost acuzat pe nedrept de abateri financiare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters."Am fost acuzat in mod gresit si am fost retinut in mod incorect, pe baza unor acuzatii nesatisfacatoare si nepotrivite. In ciuda acuzatiilor facute de procurori, nu am primit nicio despagubire din partea Nissan care nu a fost facuta publica si nici nu am incheiat vreun contract cu Nissan pentru a primi o suma fixa care nu a fost dezvaluita", a declarat Ghosn, in fata Curtii Districtuala din Tokyo, potrivit unei declaratii pregatite, care a fost obtinuta de Reuters.La aparitia in fata tribunalului, Ghosn, considerat salvatorul Nissan de la faliment, acum aproape 20 de ani, parea mai slab decat inainte de arestarea lui, in timp ce a intrat in sala cu catuse si o coarda in jurul taliei. Acesta purta un costum fara cravata, iar, la baza parului negru, i se vedeau radacinile cenusii, relateaza Reuters.Audierea, solicitata de avocatii sai, a fost tinuta pentru a explica motivele detentiei prelungite de la arestarea sa din 19 noiembrie. Presedintele judecator, Yuichi Tada, a citit acuzatiile si a declarat ca Ghosn a fost retinut din cauza riscului de a fugi, neavand restrictii pentru zborul cu avionul, si a posibilitatii ca acesta sa ascunda dovezi.Ghosn este suspectat ca, in octombrie 2008, a trasferat asupra companiei pierderi de circa 1,85 miliarde de yeni (16,6 milioane de dolari) rezultate din investitii personale, sustin procurorii. Cei din urma au declarat ca transferul a provocat daune companiei Nissan, care a constituit un depozit de 14,7 milioane dolari, intre iunie 2009 si martie 2012, intr-un cont bancar asociat.In schimb, la 25 decembrie, o instanta din Tokyo l-a eliberat pe fostul director al Nissan, Greg Kelly, dupa mai mult de o luna de detentie, unde era retinut sub acuzatia de frauda financiara. Kelly a platit o cautiune de 70 de milioane de yeni (640.000 de dolari).